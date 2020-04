Il buongiorno

Giovedì 9 Aprile 2020

Il sole sorge alle 6,47 e tramonta alle 20,03

Il Santo del giorno:

Santa Maria Cleofe

Il meteo:

Sintesi:

Tempo stabile, sereno e piacevole.

Dettaglio:

Al mattino cielo sereno su tutti i settori.

Pomeriggio e sera senza variazioni con cielo sereno o al più poco nuvoloso.

Temperature stazionarie e oltre le medie.

Vento da nord al mattino, brezze pomeridiane lungo la costa.

Mare calmo.

Temperatura minima: 13°

Temperatura massima: 21°

Tendenza per venerdì:

Giornata stabile e soleggiata dappertutto.

(www.meteolanterna.net)

La frase del giorno:

La saggezza non sta nel distruggere gli idoli, sta nel non crearne mai.

(Umberto Eco - Filosofo, scrittore e semiologo italiano - Alessandria, 5 Gennaio 1932 - Milano, 19 Febbraio 2016)

Un po' di buonumore :-) :

Un uomo è il proprietario di un bel pastore tedesco e lo tiene in giardino, mentre il suo vicino, in una gabbietta al riparo dalle intemperie, tiene un dolcissimo coniglietto. Una sera, tornando a casa, il padrone del cane vede che quest'ultimo ha tra i denti il coniglietto bianco del vicino. Immediatamente, si butta al salvataggio del coniglietto e tira qualche scapaccione al cane. Controlla il coniglietto e vede che fortunatamente non sanguina, ma è solo un po' sporco di terra quindi lo ripulisce e senza farsi vedere scavalca il muro di cinta e lo va a rimettere in gabbia.

Il giorno dopo al risveglio vede che davanti alla casa del vicino c'è un'ambulanza e, preoccupato, va ad informarsi.

"Signora Maria, ma che cosa è successo?"

"Eh, mio marito ha avuto un infarto!"

"Come è possibile? Era ancora giovane!"

"Non lo dire a me...due giorni fa aveva sotterrato il coniglio morto e oggi se lo è ritrovato dentro la gabbia!"

Buona giornata a tutti.

Gip