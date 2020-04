Il buongiorno

Venerdì 10 Aprile 2020

Il sole sorge alle 6,45 e tramonta alle 20,04

Il Santo del giorno:

San Terenzio

Il meteo:

Sintesi:

Prosegue il bel tempo.

Dettaglio:

Mattino soleggiato ovunque.

Pomeriggio e sera senza variazioni.

Temperature stazionarie.

Vento debole da nord.

Mare calmo.

Temperatura minima: 14°

Temperatura massima: 21°

Tendenza per sabato:

Giornata decisamente stabile; bel tempo prevalente su tutte le province.

(www.meteolanterna.net)

La frase del giorno:

Un penosissimo puzzo che è il puzzo della debolezza, della fiacchezza, della viltà. Infatti piace a chi non ha il coraggio di affrontare la vita, a chi non ha i coglioni per tenere in vita la vita, a chi non ha la fantasia che ci vuole per apprezzarla nonostante le sue durezze e le sue porcherie e i suoi orrori, a chi non ha l’intelligenza di amarla.

(Oriana Fallaci - Scrittrice e giornalista italiana - 1929 - 2006)

Un po' di buonumore :-) :

Una domenica mattina Leonardo vede il suo amico Fulgenzio, appassionato pescatore e gli chiede:

- “Fulgenzio, perché non sei andato a pesca quest’oggi?”

- “Perché tanto non avrei preso niente”.

- “E come fai a saperlo?”

- “Perchè ho letto l’oroscopo di oggi che diceva: «Giornata fortunata per i pesci»”.

Buona giornata a tutti.

Gip