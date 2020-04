Il buongiorno

Sabato 11 Aprile 2020

Il sole sorge alle 6,44 e tramonta alle 20,06

Il Santo del giorno:

San Stanislao

Il meteo:

Sintesi:

Giornata decisamente stabile; bel tempo prevalente su tutte le province.

Temperature stazionarie.

Vento debole da nord.

Mare calmo.

Temperatura minima: 11°

Temperatura massima: 20°

Tendenza per Domenica:

Pasqua con tempo soleggiato su tutti i settori della Liguria e del basso Piemonte.

(www.meteolanterna.net)

La frase del giorno:

Il male assoluto del nostro tempo è di non credere nei valori. Non ha importanza che siano religiosi oppure laici. I giovani devono credere in qualcosa di positivo e la vita merita di essere vissuta solo se crediamo nei valori, perché questi rimangono anche dopo la nostra morte.

(Rita Levi Montalcini - Neurologa e Senatrice a vita. Premio Nobel per la Medicina nel 1986 - 1909 - 2012)

Un po' di buonumore :-) :

Un tale a un amico: “Sai che assomigli in modo impressionante a mia moglie? Tranne per i baffi, naturalmente”.

- “Ma io non ho i baffi!”.

- “Tu no…”.

Buona giornata tutti.

Gip