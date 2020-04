Il buongiorno

Domenica 12 Aprile 2020

Il sole sorge alle 6,42 e tramonta alle 20,07

Il Santo del giorno:

Santa Pasqua di Resurrezione

Il meteo:

Sintesi:

Ancora una giornata di sole durante la domenica di Pasqua.

Dettaglio:

Prima parte del giorno soleggiata con solo possibili locali banchi di nebbia marittima all'alba sul golfo/immediato versante costiero.

Pomeriggio/sera con qualche velatura a ponente.

Temperature stazionarie.

Vento debole da Sud-Ovest, in aumento in serata.

Mare tra calmo e poco mosso.

Temperatura minima: 12°

Temperatura massima: 19°

Tendenza per lunedì:

Lunedì dell'Angelo caratterizzato da maggiore copertura nuvolosa su gran parte della Liguria, ma il rischio di precipitazione sarà basso.

(www.meteolanterna.net)

La frase del giorno:

Guarda le braccia aperte di Cristo crocifisso e lasciati salvare sempre nuovamente.

(Papa Francesco - 266° Vescovo di Roma e Papa della Chiesa Cattolica - Buenos Aires, 17 dicembre 1936)

Un po' di buonumore :-) :

In un bar un tizio si confida con gli amici: “Sono proprio un uomo felice. Non avevo mai capito quanto mia moglie mi amasse fino all’altro giorno quando sono rimasto a casa a letto per l’influenza…”. “E allora, perché dici ciò?” gli chiedono gli amici. E lui: “Mia moglie era così contenta che io stessi in casa, che ogni volta che qualcuno suonava alla porta, come il vicino, il lattaio, vari rappresentanti, lei gridava forte forte: ‘Mio marito è in casa… Mio marito è in casa!”.

Buona Santa Pasqua a tutti.

Gip