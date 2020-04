Il buongiorno

Venerdì 17 Aprile 2020

Il sole sorge alle 6,33 e tramonta alle 20,13

Il Santo del giorno:

San Aniceto Papa

Il meteo:

Sintesi:

Qualche nube di mare potrà presentarsi tra il savonese e il genovese, soleggiato o al più velato sui restanti settori.

Dettaglio:

Torna qualche nube di origine marittima che dal golfo si spingeranno fin sulle coste del genovese e del savonese coprendo parzialmente il cielo, qualche addensamento anche sull'imperiese mentre altrove il cielo si presenterà più sereno con solo qualche velatura.

Pomeriggio con ancora qualche nube tra le province di Genova e Savona, velato o sereno altrove.

Temperature: in aumento le massime sui settori interni e sul basso Piemonte, stazionarie sulla costa.

Vento moderato da sud.

Mare mosso.

Temperatura minima: 12°

Temperatura massima: 18°

Tendenza per sabato:

Giornata variabile con nubi alternate a schiarite specialmente sulla costa, maggiori spazi di sereno nell'entroterra e sul basso Piemonte.

(www.meteolanterna.net)

La frase del giorno:

Un vero ribelle conosce la paura, ma sa vincerla.

(Luis Sepulveda - Scrittore, giornalista, sceneggiatore, poeta, regista e attivista cileno naturalizzato francese. - Ovalle, 4 ottobre 1949 – Oviedo, 16 aprile 2020)

Un po' di buonumore :-) :

Un animalista critica con rabbia una passante: “Lei, signora, non sa quanti animali hanno dovuto uccidere per fare la pelliccia che indossa…”. E la signora, con tono ancora più arrogante: “E lei, giovanotto, non sa quanti animali mi son dovuta fare io per comprarmela!”

Buona giornata a tutti.

Gip