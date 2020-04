Il buongiorno

Domenica 19 Aprile 2020

Il sole sorge alle 6,30 e tramonta alle 20,15

Il Santo del giorno:

Domenica della Divina Misericordia

Il meteo:

Sintesi:

Giornata con cielo nuvoloso e poco spazio per il sole.

Dettaglio:

Mattinata che inizierà con nubi in generale aumento a partire dal centro-ponente.

Seconda parte del giorno con cielo da molto nuvoloso a coperto su tutta la regione, qualche isolata pioviggine non è esclusa, dapprima a ponente ed in serata a levante.

Temperature in leggero calo nei valori massimi.

Vento debole o localmente moderato da sud est.

Mare poco mosso, tendente a mosso al largo.

Temperatura minima: 12°

Temperatura massima: 16°

Tendenza per lunedì:

Giornata grigia e nuvolosa ovunque, qualche debole pioggia si farà vedere sulle zone interne, mentre sulle coste dovrebbe rimanere prevalentemente asciutto salvo deboli sgocciolii di poco conto.

(www.meteolanterna.net)

La frase del giorno:

Ci sono persone nate per sgobbare ed altre nate per stare a guardare. Non è questione di salute, nè di intelligenza, nè di bisogno. E' così e basta. Dalle prime tutti si aspettano di più, dalle seconde nessuno si aspetta niente. Per le prime non ci sono mai elogi, qualunque cosa facciano è dovere. Per le seconde è il contrario: poichè non ci si aspetta niente da loro, basta che muovano un dito e tutti si affrettano a coprirle di complimenti.

(Socrate - Filosofo greco - 470 a.C. - 399 a.C.)

Un po' di buonumore :-) :

Dialogo fra amiche:

- Lo sai? Ho appena bruciato 2.500 calorie.

- Davvero??!! E come hai fatto?

- Ho dimenticato la torta nel forno…

Buona giornata a tutti.

Gip