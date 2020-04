Il buongiorno

Lunedì 20 Aprile 2020

Il sole sorge alle 6,28 e tramonta alle 20,17

Il Santo del giorno:

Santa Adalgisa

Il meteo:

Sintesi:

Giornata piovosa sia in Liguria che sul basso Piemonte, soprattutto tra la notte e il mattino. Pomeriggio con deboli piovaschi sparsi, soprattutto sul basso Piemonte.

Temperature in calo dalla serata.

Dettaglio:

Notte che vedrà fenomeni moderati o localmente forti su Liguria e Piemonte.

Mattina grigia, uggiosa e nuvolosa ovunque, piogge che tenderanno a diminuire e farsi molto localizzate soprattutto sull'interno della regione e su tutto il basso Piemonte.

Da metà mattinata il cielo si presenterà sempre coperto ovunque, ma senza fenomeni di rilievo almeno sulle coste, sempre piovaschi su interno e basso Piemonte.

Pomeriggio coperto ovunque, fenomeni deboli od assenti sulla costa. Qualche piovasco su entroterra e rilievi, soprattutto del centro-ponente. Pioggia moderata sulla provincia di Cuneo, piovaschi sull'alessandrino.

Sulle Alpi Marittime la pioggia si trasformerà in nevischio o neve attorno ai 2000 / 2200 metri.

Temperature stazionarie o in calo nelle zone interne.

Vento moderato da nord est.

Mare poco mosso, mosso al largo.

Temperatura minima: 12°

Temperatura massima: 16°

Tendenza per martedì:

Giornata coperta sia in Liguria che sul basso Piemonte, possibili locali piogge. Temperature in calo. Vento moderato, forte in mare aperto. Mare mosso.

(www.meteolanterna.net)

La frase del giorno:

Il buon senso c'era; ma se ne stava nascosto per paura del senso comune.

(Alessandro Manzoni - Scrittore, poeta e drammaturgo italiano - 1785 - 1873)

Un po' di buonumore :-) :

La savana è un posto tranquillo dove si sente solamente il debole fruscio del vento in mezzo agli arbusti. All'improvviso però la terra comincia a tremare, una nuvola di polvere si alza nel cielo, gli alberi cadono e tutti gli animali scappano terrorizzati. E' una mandria di elefanti che sta correndo a velocità folle. In coda alla mandria c'è un topolino che corre con un'aria elettrizzata, entusiasta. Incuriosito, un uccello gli si affianca in volo e gli chiede:

"Ehi, ma dove state andando?"

"Questo non lo so, ma stiamo facendo una gran confusione!!!"

Buona giornata a tutti.

Gip