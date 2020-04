Il buongiorno

Martedì 21 Aprile 2020

Il sole sorge alle 6,27 e tramonta alle 20,18

Il Santo del giorno:

Sant'Anselmo, San Silvio

Il meteo:

Sintesi:

Giornata coperta, più autunnale che primaverile, sia in Liguria che sul basso Piemonte, possibili locali piogge, ma decisamente localizzate e deboli.

Dal tardo pomeriggio prime timide apertura sul centro-levante, ampi rasserenamenti dall'alessandrino.

Temperature in calo. Vento moderato, forte in mare aperto. Mare mosso.

Dettaglio:

Cielo molto coperto su tutta la Liguria e il Piemonte, possibili deboli piovaschi sparsi. La mattinata generalmente si presenterà senza fenomeni rilevanti.

Clima decisamente più fresco.

Pomeriggio simile alla mattinata con cielo sempre coperto, disturbato da un ventilazione moderata / localmente forte. Sempre possibili deboli piogge sparse sia sulla Liguria che sul basso Piemonte. Dal tardo pomeriggio prime aperture sull'alessandrino e sull'interno del centro-levante ligure.

In serata schiarite costiere tra lo spezzino, Tigullio e genovesato. Dalla notte deciso miglioramento su tutti i settori.

Temperature in deciso calo, sia le minime che le massime.

Vento moderato / forte da nord est a levante, forte e burrascoso da Nord a ponente.

Mare mosso a ponente, poco mosso a levante. Molto mosso al largo.

Temperatura minima: 9°

Temperatura massima: 14°

Tendenza per mercoledì:

Miglioramento delle condizioni meteo con cielo che tornerà poco nuvoloso / sereno dal primissimo mattino, sia in Liguria che sul Piemonte.

Residue nubi solo sui rilievi Piemontesi, ma in dissolvimento.

(www.meteolanterna.net)

La frase del giorno:

Non sono più esterofila e non credo che tutto ciò che arriva dall'America sia fatto meglio, anzi in certe cose sono più bravi gli italiani.

(Laura Pausini - Cantante italiana - 16 Maggio 1974)

Un po' di buonumore :-) :

Lezione di matematica. La maestra decide di interrogare Pierino:

- “Pierino dimmi, se hai 100 euro nella tasca destra e 50 in quella sinistra, che cos’hai in tutto?

E Pierino:

- “I pantaloni di qualcun altro, signora maestra!”

Buona giornata a tutti.

Gip