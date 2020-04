Il buongiorno

Mercoledì 22 Aprile 2020

Il sole sorge alle 6,25 e tramonta alle 20,19

Il Santo del giorno:

San Caio

Il meteo:

Sintesi:

Migliora il tempo anche se rimarrà della nuvolosità residua a coprire a tratti il sole, temperature in salita e vento in diminuzione.

Dettaglio:

Nella notte ancora coperture compatte e ultimi fenomeni tra entroterra ligure di ponente e il basso Piemonte.

Mattinata con lento diradamento della nuvolosità che si farà via via meno compatta lasciando filtrare i primi raggi di sole, insisteranno nubi compatte sull'estremo ovest del Piemonte con residui fenomeni piovosi a ridosso dell'arco alpino.

Pomeriggio con cielo velato su Liguria e basso Piemonte, nubi che tenderanno a risultare più compatte sul mare ma che lentamente tenderanno a spostarsi verso sud.

Temperature: in aumento le massime diurne con valori che torneranno attorno ai 20 gradi, minime su valori stazionari.

Vento da nord moderato ma con intensità in calo.

Mare mosso.

Temperatura minima: 8°

Temperatura massima: 20°

Tendenza per giovedì:

Giornata primaverile e gradevole sia in Liguria che sul Piemonte.

(www.meteolanterna.net)

La frase del giorno:

Non mi piace chi è troppo solidale

e fa il professionista del sociale

ma chi specula su chi è malato

su disabili, tossici e anziani

è un vero criminale.

Ma non vedo più nessuno che s'incazza

fra tutti gli assuefatti della nuova razza

e chi si inventa un bel partito

per il nostro bene

sembra proprio destinato

a diventare un buffone.

Dal brano "La razza in estinzione".

(Giorgio Gaber - Cantautore, attore e commediografo italiano - 1939 - 2003)

Un po' di buonumore :-) :

Un francese, un inglese e un italiano si incontrano a Roma. L’inglese, molto spavaldamente, dice: "Da noi abbiamo costruito il Big Ben in una settimana". Il francese replica: "E cosa vuoi che sia? Da noi in Francia abbiamo costruito la Tour Eiffel in tre giorni". Continuando a passeggiare si ritrovano di fronte al Colosseo e i due chiedono all’italiano: "Ma che cosa essere questo?" E l’ Italiano: "Non lo so, ieri sera non c’era".

Buona giornata a tutti.

Gip