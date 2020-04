Il buongiorno

Domenica 26 Aprile 2020

Il sole sorge alle 6,19 e tramonta alle 20,24

Il Santo del giorno:

San Cleto, San Marcellino

Il meteo:

Sintesi:

Coperture basse di mare soprattutto Savona, Genova di ponente con qualche copertura anche a Imperia. Irregolarmente nuvoloso a levante con aperture.

Temperature massime in calo.

Dettaglio:

Nubi basse perdureranno in Provincia di Savona e tenderanno ad interessare anche il genovese, soprattutto quartieri di ponente e immediato entroterra costiero.

Situazione un po' più aperta anche se con nubi di basse passaggio a levante e in provincia di Imperia.

Nubi medio alte irregolari sul basso Piemonte.

Pomeriggio con condizioni molto simili alla mattinata.

Dalla sera coperture che tenderanno a compattarsi un po' su tutta la Liguria.

Temperature: in lieve diminuzione le massime. Minime stazionarie.

Vento debole o al più moderato da sud-est.

Mare poco mosso.

Temperatura minima: 14°

Temperatura massima: 16°

Tendenza per lunedì:

Giornata coperta su tutta la Liguria.

Qualche debole fenomeno possibile dalla sera.

(www.meteolanterna.net)

La frase del giorno:

Non considerare il potere, la ricchezza e il prestigio come i valori superiori della nostra vita, perché in fondo essi non rispondono alle attese del nostro cuore.

(Papa Benedetto XVI - Joseph Aloisius Ratzinger - Papa della Chiesa Cattolica - 16 Aprile 1927)

Un po' di buonumore :-) :

Un uomo si reca in stazione, va alla biglietteria e chiede:

"Un biglietto per Reggio per favore."

"Reggio Emilia o Reggio Calabria?"

"Mmm, è indifferente, tanto mi vengono a prendere i miei amici alla stazione!"

Buona giornata a tutti.

Gip