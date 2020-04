Il buongiorno

Lunedì 27 Aprile 2020

Il sole sorge alle 6,17 e tramonta alle 20,25

Il Santo del giorno:

Santa Zita

Il meteo:

Sintesi:

Giornata maccajosa soprattutto sul ponente e parzialmente sui settori centrali. Più aperture a levante. Condizioni migliori sul basso Piemonte, che però vedrà un aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio / serata.

Qualche debole fenomeno possibile dalla sera.

Dettaglio:

Coperture basse (Maccaja) e compatte su imperiese, savonese e parzialmente sulla provincia di Genova, proseguendo verso il levante maggiore probabilità di occhiate di sole , soprattutto sulla provincia di La Spezia. Qualche locale pioviggine potrebbe presentarsi in particolare sull'entroterra imperiese e savonese.

Sereno o quasi sereno sul basso Piemonte, solo nubi sulle Alpi marittime.

Ore pomeridiane con ulteriore compattamento della nuvolosità sul centro-ponente con clima decisamente più umido.

Qualche debole piovasco possibile sull'immediato entroterra costiero del centro-ponente ligure. Sempre aperture sparse possibili tra il levante genovese, Tigullio e spezzino.

Aumento della nuvolosità sul basso Piemonte a partire dalla provincia di Cuneo, in estensione a quella di Alessandria.

Dalla serata non si escludono i primi deboli fenomeni sulla costa in vista di un debole passaggio perturbato per la giornata di Martedi.

Temperature stazionarie o in leggero calo nei valori massimi.

Venti da deboli a moderati da sud.

Mare poco mosso.

Temperatura minima: 13°

Temperatura massima: 15°

Tendenza per martedì:

Giornata perturbata. Piogge diffuse tra il debole e il moderato su tutta la Liguria e il basso Piemonte. Attenuazione dei fenomeni da ponente nel corso del pomeriggio.

(www.meteolanterna.net)

La frase del giorno:

Chi non punisce il male comanda che lo si faccia.

(Leonardo da Vinci - Scienziato, ingegnere, inventore e pittore rinascimentale - 1452 - 1519)

Un po' di buonumore :-) :

La maestra interroga Pierino: “Pierino hai studiato geografia?” E lui: “Si signora maestra”. La maestra: “Allora dimmi dove si trova la sardegna?” e Pierino: “A pagina 65 signora maestra!”

Buona giornata a tutti.

Gip