Il buongiorno

Martedì 28 Aprile 2020

Il sole sorge alle 6,16 e tramonta alle 20,27

Il Santo del giorno:

Santa Valeria, San Pietro Chanel

Il meteo:

Sintesi:

Giornata perturbata. Piogge diffuse, in particolare tra metà mattinata e metà pomeriggio. Fenomeni moderati, locamente forti sui settori centrali. Pioverà anche sugli altri settori, ma più debolmente e con pause. Piogge anche sul basso Piemonte, soprattutto sull'ovadese e il basso alessandrino.

Migliora dalla sera con ampie apertura da ponente.

Dettaglio:

Nottata con qualche isolato fenomeno sia in Liguria che basso Piemonte

Piogge più "convinte" in risalita dal golfo da metà mattinata con Savona e Genova maggiormente coinvolte, fenomeni forti sull'immediato entroterra e rilievi dei versanti marittimi.

Nel corso della mattinata i fenomeni si estenderanno sino al Tigullio e lo spezzino. Fenomeni più deboli sull'imperiese. Precipitazioni deboli su Cuneo, piogge moderate, localmente forti sul basso alessandrino.

Pomeriggio con precipitazioni diffuse gran parte della regione e del basso Piemonte, ma sempre maggiormente concentrate su Genova sino a ridosso col Tigullio. Da metà pomeriggio interessamento in particolare del genovese di levante, del Tigullio e dello spezzino con accumuli rilevanti sulle zone interne.

Piogge anche sul basso Piemonte, soprattutto sull'alessandrino. Tardo pomeriggio che vedrà aperture a partire dai settori occidentali di Liguria e Piemonte.

Serata con ampie e diffuse schiarite.

Temperature stazionarie.

Vento moderato da sud in intensificazione a Libeccio dalla sera.

Mare in aumento fino a mosso.

Temperatura minima: 13°

Temperatura massima: 15°

Tendenza per mercoledì:

Giornata incerta, che vedrà transito di nubi (da metà mattinata) alternate ad ampie aperture.

(www.meteolanterna.net)

La frase del giorno:

La solitudine non consiste nello stare soli, ma piuttosto nel non sapersi tenere compagnia. Chi non sa tenersi compagnia, difficilmente la sa tenere ad altri.

(Fabrizio De Andrè - Cantautore italiano - Genova 18 febbraio 1940 – Milano 11 gennaio 1999)

Un po' di buonumore :-) :

Pierino chiede al papà:

- Papà, mi fai vedere la caduta di Troia?

E il padre:

– Guarda, fai lo sgambetto a tua madre e osserva.

Buona giornata a tutti.

Gip