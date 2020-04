Il buongiorno

Mercoledì 29 Aprile 2020

Il sole sorge alle 6,14 e tramonta alle 20,28

Il Santo del giorno:

Santa Caterina da Siena

Il meteo:

Sintesi:

Tempo che migliora rispetto alla giornata di martedi ma persistono nubi soprattutto sul levante, vento da sud est e mare molto mosso.

Dettaglio:

Nottata con annuvolamenti ancora compatti su gran parte della regione segnatamente da Savona verso est.

Mattinata con coperture talvolta compatte sul levante, segnatamente lungo i rilievi, nuvolosità più irregolare lato costa. Migliora il tempo a ponente e sul genovese con condizioni di cielo poco o irregolarmente nuvoloso.

Pomeriggio che vedrà sempre una certa variabilità sia sulla Liguria che sul basso Piemonte, sole e nubi si alterneranno, senza particolari fenomeni.

Dalla serata nuovo aumento della nuvolosità dall'imperiese e provincia di Cuneo, estensione nella notte al resto di Liguria e Piemonte.

Temperature: massime in aumento, minime fresche e su valori stazionari.

Vento da sud est sul centro levante, da nord est sull'imperiese. Forte libeccio a largo con burrasca in mare aperto.

Mare mosso o molto mosso, specie la parte orientale del golfo.

Temperatura minima: 12°

Temperatura massima: 19°

Tendenza per giovedì:

Giovedi incerto e caratterizzato da possibile instabilità.

(www.meteolanterna.net)

La frase del giorno:

Tre cose ci sono rimaste del paradiso: le stelle, i fiori e i bambini.

(Dante Alighieri - Poeta, scrittore e politico italiano - 1265 - 1321)

Un po' di buonumore :-) :

Una suocera vuole mettere alla prova i mariti delle sue tre figlie. Ecco che studia un piano e decide di passare un intero fine settimana in compagnia della sua primogenita e di suo marito: vanno al mare, la donna si butta in acqua e dopo poco fa finta di affogare. Il genero, vedendo la scena, si spoglia e si getta subito in acqua per salvarla. Quando tonano a casa il genero trova parcheggiato davanti casa l'ultimo modello di BMW con un biglietto con scritto: "Grazie per avermi salvata, tua suocera."

La settimana successiva decide di trascorrere il weekend con la figlia di mezzo ed il marito: vanno al lago e la scena si ripete, la donna si tuffa in acqua e finge di annegare. Il genero accorre subito e si tuffa, salvandola. Quando torna a casa il genero trova l'ultimo modello di BMW con un biglietto di ringraziamento da parte della suocera sul parabrezza: "Grazie per avermi salvata, tua suocera."

Infine, dopo un'altra settimana, è la volta dell'ultima figlia e del marito ed insieme a loro torna al mare. Va a fare un bagno e finge di annegare, finendo per annegare davvero perché il genero non si accorge di niente e non la salva. La donna muore, tuttavia quando torna a casa il giovane trova parcheggiata a casa una Ferrari fiammante ed un biglietto sul parabrezza: "Grazie per avermi salvato, tuo suocero."

Buona giornata a tutti.

Gip