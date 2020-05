Il buongiorno

Sabato 2 Maggio 2020

Il sole sorge alle 6,10 e tramonta alle 20,31

Il Santo del giorno:

San Cesare, San Atanasio

Il meteo:

Sintesi:

Velature o nubi alte renderanno il cielo biancastro.

Mare molto mosso.

Dettaglio:

Giornata caratterizzata da cielo velato e biancastro con alternati spazi soleggiati.

Temperature in aumento.

Vento debole dai quadranti meridionali.

Mare molto mosso, soprattutto al largo.

Temperatura minima: 13°

Temperatura massima: 21°

Tendenza per Domenica:

Giornata poco nuvolosa ma stabile e con ampi spazi soleggiati.

(www.meteolanterna.net)

La frase del giorno:

Il nucleo della conoscenza è questo: se la possiedi, applicala; se non la possiedi, confessa la tua ignoranza.

(Confucio - Filosofo cinese - 551 a.C. - 479 a.C.)

Un po' di buonumore :-) :

Una donna è a letto con il proprio amante, quando sente arrivare il marito. Mentre lui apre la porta, lei cosparge di vaselina l'amante e lo ricopre di borotalco, dicendogli di mettersi in un angolo e fare finta di essere una statua. Il marito entra in camera da letto e domanda alla moglie:

"Cos'è questo?"

La domma risponde con tono sereno:

"Oh, è solo una statua! I nostri vicini, i Rossi, hanno comprato una statua per la loro camera da letto, mi è piaciuta così tanto che anche io ne ho voluta una!"

Così marito e moglie vanno a dormire. Verso le due di notte, il marito si alza, va in cucina e ritorna nella camera da letto con un panino ed un bicchiere di latte, dicendo alla statua:

"Tieni, mangia qualcosa! Io sono stato nelle tue condizioni come uno stupido per tre giorni dai Rossi e nessuno si è preoccupato di portarmi un bicchiere d'acqua!"

Buona giornata a tutti.

Gip