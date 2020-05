Il buongiorno

Domenica 3 Maggio 2020

Il sole sorge alle 6,09 e tramonta alle 20,33

Il Santo del giorno:

San Filippo, San Giacomo

Il meteo:

Sintesi:

Giornata stabile e soleggiata o al più velata, ma con occasionali coperture basse di mare in particolare a ponente.

Dettaglio:

Mattinata poco nuvolosa o velata su tutti i settori.

Ore pomeridiane con qualche nube marittima che potrà formarsi a ponente, in un contesto stabile.

Velature o coperture irregolari sugli altri settori liguri.

Temperature: minime in aumento. Massime stazionarie.

Vento debole da nord.

Mare mosso al mattino, con moto ondoso in diminuzione nel corso delle ore.

Temperatura minima: 15°

Temperatura massima: 21°

Tendenza per lunedì:

Giornata tersa su tutta la Liguria e il basso Piemonte.

Nubi marittime in aumento dalla sera.

(www.meteolanterna.net)

La frase del giorno:

Diversamente dal nemico esterno, il nemico interiore non può raccogliere nuove forze e lanciare un nuovo attacco una volta che sia stato distrutto dentro di noi.

(Dalai Lama - Monaco Buddhista tibetano - 6 Luglio 1935)

Un po' di buonumore :-) :

Un tizio va dallo psichiatra e dice:

"Mia moglie soffre di manie di persecuzione!"

Per capire meglio, il dottore chiede:

"E come si manifestano queste manie?"

Al che, l'uomo racconta:

"Beh, ha sempre paura che le venga rubato qualcosa! Pensi che ieri ho trovato un uomo nell'armadio in camera da letto; l'aveva messo lì per fare la guardia ai suoi vestiti!!!"

Buona giornata a tutti.

Gip