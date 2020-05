Il buongiorno

Martedì 5 Maggio 2020

Il sole sorge alle 6,06 e tramonta alle 20,35

Il Santo del giorno:

San Pellegrino

Il meteo:

Sintesi:

Giornata disturbata da velature / nubi alte su gran parte della regione e del Piemonte. Maccaja costiera, soprattutto tra Savona e Genova, al mattino, non mancherà qualche debole piovasco su queste aree.

Dettaglio:

Mattinata umida con coperture marittime basse / maccaja in particolare sui settori costieri centrali e sull'immediato interno, possibili piovaschi tra Genova e Savona.

Velature e deboli disturbi nuvolosi sugli estremi della regione. Velature sul basso Piemonte occidentale, irregolare nuvolosità su quello orientale. Soleggiato sui monti liguri e piemontesi.

Per i settori centrali pomeriggio simile al mattino con minori possibilità di pioggia. Avremo l'aumento delle nubi di mare sull'imperiese, discreto soleggiamento sullo spezzino.

Sole, anche se velato sul basso Piemonte. Serata senza variazioni.

Temperature: stazionarie o in leggero calo le massime, specie sui settori interni.

Vento debole / moderato da sud-est.

Mare poco mosso.

Temperatura minima: 15°

Temperatura massima: 21°

Tendenza per mercoledì:

Prima parte della giornata irregolarmente disturbata da nuvolosità / velature in transito. Non escludiamo qualche banco di nubi marittime.

Migliora tra la tarda mattinata e il pomeriggio. Stessa situazione in Liguria e Piemonte.

Bassa probabilità di precipitazioni, anche se qualche sgocciolio durante le fasi costiere più coperte potrebbe presentarsi.

(www.meteolanterna.net)

La frase del giorno:

Gli strateghi vittoriosi hanno già trionfato, prima ancora di dare battaglia; i perdenti hanno già dato battaglia, prima ancora di cercare la vittoria.

(Sun Tzu - Generale e filosofo cinese - 544 a.C. - 496 a.C.)

Un po' di buonumore :-) :

Sull'autostrada, un autovelox registra una Ferrari che prosegue a 21 km/h.

Il poliziotto raggiunge il veicolo, bussa al finestrino e chiede spiegazioni. Al volante una donna dice:

"Cosa c'è di strano? Rispetto i limiti di velocità indicati sui cartelli stradali. C'è scritto A21 e quindi io vado a 21 chilometri orari."

Il poliziotto si fa una grassa risata e poi risponde alla donna:

"A21 è il numero dell'autostrada, non il limite di velocità!"

Poi aggiunge guardando la passeggera vicino a lei:

"Deve sbrigarsi perché la sua amica sembra essere malata: è così pallida!"

E la donna risponde:

"Mah, non so. E' così da quando abbiamo percorso la strada statale 313..."

Buona giornata a tutti.

Gip