Il buongiorno

Mercoledì 6 Maggio 2020

Il sole sorge alle 6,05 e tramonta alle 20,36

Il Santo del giorno:

Santa Giuditta

Il meteo:

Sintesi:

Migliora il tempo rispetto alla giornata precedente, ma le nubi saranno sempre in agguato sulla Liguria e nel corso del pomeriggio non sono da escludersi acquazzoni o manifestazioni temporalesche in alcune zone dell'Appennino.

Dettaglio:

Mattinata caratterizzata da diffuso soleggiamento su Liguria e Piemonte, ma sarà intervallato dal transito di un pò di nuvolosità alta / velature dal nord est verso il mare. Maggiori disturbi sullo spezzino interno e montano e rilievi della provincia di Genova. Sereno o quasi sereno sul ponente ligure.

Irregolari transiti di nubi sull'alessandrino, quasi sereno sulla provincia di Cuneo.

Pomeriggio generalmente soleggiato sulla costa, ma nell'entroterra lo sviluppo di nubi cumuliformi potrebbe determinare rapidi acquazzoni o isolati temporali più probabili nell'entroterra di Imperia e sull'Appennino orientale, qualche fenomeno instabile potrà esserci anche sul cuneese. Non si esclude che annuvolamenti e qualche fenomeno possano sconfinare anche sulla costa specie a ponente.

In serata condizioni di cielo poco nuvoloso o velato.

Temperature in lieve aumento specie nei valori massimi.

Vento debole da sud, che si presenterà da nord / nord est sui versanti padani dell'Appennino.

Mare poco mosso o mosso.

Temperatura minima: 14°

Temperatura massima: 20°

Tendenza per giovedì:

Ulteriore miglioramento con ritorno a cielo per lo più sereno ovunque.

(www.meteolanterna.net)

La frase del giorno:

Senza l'impegno di molti preti diocesani nelle nostre città, senza i loro progetti di carità e il dono di se stessi agli altri, l'Italia sarebbe un Paese completamente diverso, e peggiore.

(Juri Chechi - Ginnasta italiano medaglia d'oro nella ginnastica alle Olimpiadi di Atlanta 1996 - 11 Ottobre 1969)

Un po' di buonumore :-) :

La maestra chiede ad una classe di prima elementare:

"Chi di voi sa dirmi il nome di tre animali che hanno il pelo?"

Uno dei bambini alza la mano e risponde:

"Il cane, il gatto e il treno..."

La maestra sorpresa chiede:

"Ma Vincenzino, perché mi dici il treno?"

"Perché mio papà dice sempre che lo prende per un pelo..."

Buona giornata a tutti.

Gip