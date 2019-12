Il buongiorno (ricominciamo col calciomercato)

Lunedì 16 Dicembre 2019

Il sole sorge alle 7,52 e tramonta alle 16,47

Il Santo del giorno:

Santa Albina, Santa Adelaide

Il meteo:

Sintesi:

Lunedì debolmente instabile con fenomeni alla notte e al mattino a levante che tenderanno a interessare nel corso delle ore anche Genova e il ponente.

Dal tardo pomeriggio / sera / notte precipitazioni in intensificazione sui settori centrali. Vento teso da nord sul centro-ponente, da sud est sul levante.

Dettaglio:

Nottata con precipitazioni sparse a levante in spostamento nuovamente sul genovese.

Mattino con piogge soprattutto sui settori centrali, ma di debole intensità. Precipitazioni che interesseranno sia la costa che l'entroterra.

Fenomeni più deboli o assenti altrove. Piogge deboli anche sull'alessandrino. Fenomeni su gran parte delle aree montane tra Liguria e Piemonte.

Prima parte del pomeriggio senza particolari variazioni, fenomeni deboli / moderati concentrati su genovese e Tigullio, sia costiero che interno.

Dal tardo pomeriggio piogge in intensificazione anche su Savona. Più asciutto (con qualche possibile pioviggine) su Imperia. Fenomeni deboli sulla provincia di Cuneo, moderati su quella di Alessandria.

Serata che vedrà l'intensificazione dei fenomeni tra Genova e Savona.

Temperature in aumento a levante. In leggera diminuzione su Genova e ponente.

Vento moderato/teso da nord a ponente, da est o sud est a levante.

Mare mosso.

Temperatura minima: 8°

Temperatura massima: 13°

Tendenza per martedì:

Instabilità in intensificazione in particolare su savonese e genovese di ponente. Accumuli moderati con punte di 60/80 nell'entroterra tra Savona e Genova. Quota neve in rialzo sulle Alpi marittime, da 1500 metri a salire.

(www.meteolanterna.net)

La frase del giorno:

A volte trovo difficile trovare qualcuno a cui dare fiducia. Vorrei stare in silenzio, non parlare con nessuno.

(Freddy Mercury - Musicista britannico leader dei Queen - Stone Town, 5 settembre 1946 – Londra, 24 novembre 1991)

Un po' di buonumore :-) :

Luca compie gli anni e la nonna gli regala una busta contenente 100 euro; il bimbo prende la busta senza dire niente e la mamma lo rimprovera.

"Luca, che cosa bisogna dire quando qualcuno ci fa un regalo?!"

"Non lo so..."

"Ma come non lo sai?! Che cosa dico io al papà quando mi fa un regalo?"

"Gli dici 'Tutto qui?'"

Il calciomercato:

Forse mai come in questa sessione di calciomercato il Genoa ha bisogno di rinforzare il proprio organico. Ed ovviamente i nomi accostati alla squadra rossoblù già da tempo si sprecano.

Come per gli anni precedenti, un po' per statistica e un po' per gioco, ricominciamo dunque a elencare tutte le trattative riguardanti il Grifone riportate dai vari media.

Alcune ci sembrano davvero improbabili, altre possibili, altre ancora avranno un esito positivo. Noi comunque ve le riporteremo tutte.

Da oggi cominciamo dunque ad elencare i nomi fino a qui usciti, che aggiorneremo quotidianamente.

E come potete vedere già non sono pochi.

Ne vedremo delle belle.

Giocatori accostati al Genoa:

Ajorque (Strasburgo), Ben Arfa (svinc), Bonifazi (Torino), Borini (Milan), Bozenik (Zilina), Cutrone (Wolverhampton), Defrel (Sassuolo), Destro (Bologna), Di Massimo (Sambenedettese), Donis (Stoccarda), Donnarumma (Brescia), Falco (Lecce), Juan Jesus (Roma), Kourbelis (Panathinaikos), Krmencik (Viktoria Plzen), Krunic (Milan), Lasagna (Udinese), Mitrovic (Fulham), Okereke (Bruges), Ouwejan (Az Alkmaar), Paloschi (Spal), Pellegri (Monaco), Petagna (Spal), Piatek (Milan), Pjaca (Juventus), Polenta (LA Galaxy), Politano (Inter), Sambi Lokonga (Anderlecht), Tankovic (Hammarby), Traore (Sassuolo), Verschaeren (Anderlecht), Zajc (Fenerbahce), Zaza (Torino).

E siamo già a: 33 !

Giocatori del Genoa accostati ad altre squadre:

Agudelo (Inter), Ankersen (Lazio, Tolosa), Barreca (Bologna), Biraschi (Lazio, Torino), Favilli (Ascoli, Benevento, Chievo, Empoli, Livorno), Ghiglione (Milan), Kouame (Crystal Palace, Inter, Milan), Marchetti (Salernitana), Pinamonti (Inter, Roma), Sanabria (Bologna), Sandro (Benevento), Schone (Bologna, Fiorentina, Milan).

Giocatori del Genoa ufficialmente partiti:

- - -

Giocatori ufficialmente arrivati al Genoa:

- - -

