Il grande cuore di Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo ha spesso dimostrato di essere un grande uomo, oltre che un grande campione.

Ed in questi giorni di terribile emergenza a causa del Coronavirus, il giocatore portoghese si è reso protagonista di un nuovo atto di altruismo, riportato da Arena Desportiva.

Il Portogallo ha infatti dichiarato venerdì scorso lo stato di emergenza e Ronaldo ha subito risposto presente decidendo di trasformare gli alberghi della sua catena Pestana CR7 in ospedali gratuiti attrezzati per curare i malati di Coronavirus.

Il campione portoghese si farà inoltre carico di tutte le spese per il personale medico e non che lavorerà in queste strutture convertite in ospedali.

Inutile sottolineare l'importanza del suo gesto per l'intera sanità portoghese.

Complimenti dunque a questo campione dal cuore d'oro.

Gip