Italia Under 19: convocato anche Rovella per uno stage con Mancini

Il centrocampista rossoblù Nicolò Rovella è stato convocato dalla Nazionale Under 19 di Alberto Bollini per uno stage che sarà guidato dal selezionatore della Nazionale maggiore Roberto Mancini.

Insieme al Ct, allo staff della Nazionale A e a quello dell’Under 19, saranno inoltre presenti il coordinatore delle nazionali giovanili Maurizio Viscidi ed i tecnici delle squadre azzurre impegnate nelle principali competizioni internazionali: Paolo Nicolato (Under 21), Daniele Franceschini (Under 20), Bernardo Corradi (Under 18) e Carmine Nunziata (Under 17).

Il programma dello stage prevede due sessioni di allenamento: lunedì pomeriggio e martedì mattina. Subito dopo i calciatori potranno fare ritorno ai rispettivi Club di appartenenza.

Questa convocazione rappresenta una bella soddisfazione per Rovella in primis, ma anche un premio per il lavoro svolto dallo staff del settore giovanile rossoblù.

E chissà che, visti gli infortuni che hanno falcidiato i centrocampisti del Genoa in vista della gara di Domenica prossima al Lugi Ferraris contro la Lazio, Mister Nicola non prenda in considerazione l'idea di far giocare contro i biancocelesti proprio il nostro Grifoncino, che ha già dimostrato di avere tecnica, "muso buono" e nessun timore reverenziale nei confronti di alcuno.

Questo l'elenco completo dei giocatori convocati per lo stage di Coverciano:



Portieri: Federico Brancolini (Fiorentina), Ludovico Gelmi (Atalanta), Alessandro Russo (Sassuolo), Stefanio Turati (Sassuolo);

Difensori: Nicolò Armini (Lazio), Giorgio Brogni (Atalanta), Christian Dalle Mura (Fiorentina), Paolo Gozzi Iweru (Juventus), Caleb Memeh Okoli (Atalanta), Lorenzo Pirola (Inter), Fabio Ponsi (Fiorentina), Alessandro Pio Riccio (Juventus), Matteo Ruggeri (Atalanta);

Centrocampisti: Luca Belardinelli (Empoli), Nicolò Fagioli (Juventus), Emmanuel Manu Gyabuaa (Atalanta), Giuseppe Leone (Juventus), Nicolò Rovella (Genoa), Franco Daryl Tongya Heubang (Juventus), Emanuele Zuelli (Chievo Verona);

Attaccanti: Gianmarco Cangiano (Bologna), Lorenzo Colombo (Milan), Alessandro Cortinovis (Atalanta), Davide Ghislandi (Atalanta), Daniel Maldini (Milan), Federico Marigosu (Cagliari), Roberto Piccoli (Atalanta), Pietro Rovaglia (Chievo), Eddie Anthony Mora Salcedo (Verona).

Complimenti e un grande in bocca al lupo al nostro Nicolò.

Gip