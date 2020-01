Juric: "L'esultanza era per la prestazione della squadra"

Queste le parole di Ivan Juric dopo Verona - Genoa:

Secondo tempo entusiasmante.

"Anche il primo per me, abbiamo subito gol ma abbiamo creato tanto. Nella ripresa abbiamo dominato, è una vittoria strameritata. Mi è piaciuto tutto".



Perché ha giocato senza punte?

"Volevo togliere un riferimento a Romero, è molto bravo in quel lavoro. Mi andava meglio Verre che un attaccante".



C'è un po' di rivalsa?

"No, ho passato molti anni al Genoa e gli voglio bene. L'esultanza era per la prestazione della squadra, che ha fatto una grande prova".



Che effetto le ha fatto battere il Genoa?

"Non c'è rivalsa, ero concentrato sulla mia squadra. Giocavo contro persone con cui sono cresciuto, come Sturaro o Perin. Un po' di emozione c'era, ma ero molto sereno e concentrato".