La Fifa al lavoro per un mercato non stop

E' difficile parlare di calcio in un momento come questo, dove troppa gente ancora soffre e muore negli ospedali, ma staccare la spina anche solo per qualche minuto è importante, e dunque parliamo di quello che potrebbe accadere al nostro calcio quando il pallone potrà finalmente tornare a correre sui prati verdi.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Fifa sarebbe al lavoro per varare un'unica maxi sessione di mercato, che andrebbe indicativamente da Luglio a Dicembre.

E' ancora presto per fare previsioni, ma i bilanci di molti Club potrebbero molto presto andare in pesanti difficoltà a causa del blocco dei campionati.

Proprio per questo motivo la Fifa starebbe quindi facendo questo tipo di valutazione, in modo tale da dare un aiuto proprio ai Club in difficoltà con i bilanci.

Un'operazione che, inutile sottolinearlo, se fosse confermata creerebbe però non poca confusione in addetti ai lavori e tifosi, che rischierebbero di vedere rivoluzionata la propria squadra da una settimana all'altra.

Gip