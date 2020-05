La Lega di A vuore riprendere, ma Conte può fermare tutto

La Serie A, ma non è una novità, è in pieno caos.

Anche se tutti i Club all'ultima assemblea di Lega hanno votato per la ripresa del torneo, in realtà alcuni non sono affatto d'accordo, mentre altri attendono gli eventi non avendo una posizione chiara in merito.

Nel frattempo la regione Emilia Romagna ha autorizzato la ripresa degli allenamenti ai Club del suo territorio, a patto di garantire le distanze di sicurezza fra i singoli atleti, mentre altri presidenti di regione, ma non tutti, stanno per seguire le orme degli emiliani.

Insomma, un vero caos.

La Lega di Serie A vorrebbe seguire le orme di Premier League e Bundesliga, i cui Club hanno anch'essi votato per la ripresa dei campionati.

Ma esattamente come accade in Germania, dove mercoledì prossimo la Cancelliera Angela Merkel dirà in maniera definitiva se la Bundesliga potrà riprendere o meno, anche il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte a metà della prossima settimana con il nuovo Decreto Legge potrebbe annunciare lo stop definitivo ai campionati se il parere del comitato scientifico sarà orientato in tal senso.

Se arrivasse lo stop scatterebbe quindi inevitabilmente un piano B per la Lega per decidere come chiudere i tornei.

L'ipotesi più probabile rimane quella della non assegnazione dello Scudetto, con la griglia delle società che parteciperanno alle prossime Coppe Europee determinata dalla classifica in essere all'ultima giornata disputata, con i due recuperi mancanti che risulterebbero ininfluenti ai fini della graduatoria.

Per la coda della classifica invece l'ipotesi più probabile resta quella di ratificare due sole retrocessioni, ossia Spal e Brescia, avvicendate da Benevento e Crotone promosse dalla serie cadetta.

Una terza retrocessione sarebbe infatti impossibile da gestire, non tanto per la squadra che dovrebbe retrocedere, che dovrebbe essere il Lecce che ha gli stessi punti del Genoa ma la peggior differenza reti, quanto perchè per determinare poi la terza promossa dalla Serie B ci vorrebbero i play off, che sarebbe ovviamente impossibile disputare.

Mercoledì prossimo dunque, con il nuovo Decreto del Governo, una decisione definitiva potrebbe essere finalmente presa.

Gip