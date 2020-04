La Serie C verso la chiusura del campionato

Non è ancora ufficiale, ma la maggioranza dei presidenti dei Club di Serie C è d'accordo sulla sospensione del campionato.

Il Consiglio Direttivo, a questo proposito, ha dato mandato al presidente Ghirelli di convocare per lunedì 4 Maggio una assemblea in videoconferenza per ratificare una decisione definitiva.

Secondo Ghirelli il protocollo per la ripresa degli allenamenti presentato dalla commissione medica della Figc ai Ministri Speranza (salute) e Spadafora (sport) è inattuabile e con gli stadi a porte chiuse non ci sarebbe nemmeno la possibilità, per i Club della terza serie, di salvare i bilanci.

Serie C che sembra dunque avviata a chiudere qui il campionato, tenendo conto della classifica esistente al momento della sospensione del torneo.

Nei piani del Consiglio direttivo sarebbe dunque scontata la promozione nella serie cadetta di Monza, Vicenza e Reggina, prime della classe nei rispettivi gironi, anche se il Bari di Aurelio De Laurentiis (secondo in classica a nove punti di distanza dai calabresi), in questo caso quasi certamente presenterebbe un ricorso. Per la quarta da promuovere si penserebbe invece ad un sorteggio, anche se forse la soluzione più ovvia sarebbe quella di far retrocedere dalla Serie B solo le ultime tre, annullando così i play out ed evitando un imbarazzante sorteggio promozione.

Congelamento invece per le retrocessioni, con la Serie D che vorrebbe però anch'essa vedere promosse le squadre che comandano i rispettivi gironi. Una soluzione potrebbe essere quella di allargare il numero delle squadre partecipanti al torneo nella prossima stagione.

Tutti dilemmi che saranno (forse) risolti con la prossima assemblea.

Gip