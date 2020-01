Meteo: Cambio delle condizioni e arrivo dell'inverno?

Vi proponiamo l'interessante approfondimento edito dai ragazzi di Meteolanterna.net sull'evoluzione meteo prevista per i prossimi giorni:

Questo articolo vuole dare una prima indicazione su quello che potrebbe accadere nei prossimi 15 giorni.

Per la prossima settimana e quella seguente, si potrebbe assistere a cambiamenti determinanti alle condizioni piuttosto "calme e piatte" delle ultime settimane.

Gran parte della prossima settimana sarà caratterizzata da condizioni autunnali, avremo spesso cielo coperto con deboli piovaschi, soprattutto sul centro-levante della regione, con temperature fresche, ma non troppo fredde per la Liguria, mentre saranno sempre frizzanti per il basso Piemonte, ma sicuramente non sui valori invernali caratteristici di queste aree.

Il focus però deve decisamente proiettarci verso il prossimo weekend, in cui si intravede un cambiamento dai connotati decisamente invernali, ma che resta tutt'altro che certo come ripetiamo sempre quando si vanno a trattare evoluzioni modellistiche sopra le 100 / 150 ore.

Proviamo comunque a fare una prima previsione / proiezione, ma restando totalmente nel campo delle ipotesi.

Il possibile ingresso di aria decisamente gelida di matrice Atlantica potrebbe, ripeto potrebbe, portarci da un periodo calmo ad un periodo piuttosto movimentato e decisamente invernale, le temperature potrebbero scendere sotto lo 0° sul basso Piemonte e sull'entroterra ligure, ed avvicinarsi in alcune aree costiere a valori di 2°-4°.

La domanda di tutti è sempre la stessa tornerà la neve?

Se l'evoluzione fosse confermata ne torneremo certamente a parlare, quello che si nota è che il freddo potrebbe essere anticipato da una fase di maltempo tra Venerdi / Sabato in cui avremo fenomeni, con neve che potrebbe cadere a basse quote sul basso Piemonte e a quote di 300-500 metri sulla Liguria. La vera fase fredda potrebbe portare il ritorno a cieli sereni.

Quindi per ora ci converrà aspettare l'evoluzione con gli aggiornamenti sino a metà della prossima settimana con le prime possibili "manovre" invernali, già il rischio di un "nulla di fatto" è elevato.

A seguire si vedrebbe un temporaneo ritorno alla normalità dall'inizio della settimana successiva per poi avere un vero Inverno da fine mese....ma qui stiamo andando veramente in una direzione di "FANTAMETEO" e da indovini, quindi un passo per volta e seguiteci.

(www.meteolanterna.net)