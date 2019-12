Meteo: domani allerta rossa su tutta la nostra regione

La Protezione Civile ha emesso un bollettino meteo di allerta rossa per la giornata di domani, venerdì 20 Dicembre, riguardante tutta la nostra regione.

Per le zone A, B e D l'allerta comincerà alle ore 8.00 del mattino e si protrarrà fino alle ore 20.00, per poi diventare arancione fino alla mezzanotte.

Sulle zone C ed E invece entrerà in vigore dalle ore 12.00 per protrarsi poi fino alla mezzanotte.

Questo il comunicato:

Dalla serata il Centro-Levante della regione sarà interessato da una nuova perturbazione con piogge inizialmente a carattere di rovescio/temporale localizzato che potranno causare risposte repentine del reticolo idrografico minore. Dalla mattinata di domani, le piogge in intensificazione interesseranno diffusamente la regione da Ponente a Levante. Attese risposte di tutti i corsi d'acqua liguri con rilevanti innalzamenti di livello idrometrico che potranno causare criticità diffuse con numerosi fenomeni di inondazione.

Occorrerà poi prestare attenzione anche alla prevista forte mareggiata ed al forte vento di burrasca.

Insomma una giornata nella quale occorrerà per quanto possibile evitare gli spostamenti e prestare comunque la massima attenzione in particolare nelle aree soggette ad esondazioni o allagamenti.

