Meteo: per domani allerta gialla per piogge e temporali

La Protezione Civile informa che è stato emesso un bollettino di Allerta gialla piogge e temporali sulla nostra regione per la giornata di domani, lunedì 2 Febbraio 2020.

Tale allerta entrerà in vigore domattina alle 8.00 per terminare alla mezzanotte.

Questa l'informativa di dettaglio:

"Le prevsioni meteo delineano una intensificazione delle piogge a partire da domani 02 Marzo 2020, localmente a carattere di rovescio e/o temporale con quantitativi anche elevati nelle zone di levante della regione. Lo scenario idrologico prefigura un possibile innalzamento dei livelli di tutti i corsi d'acqua in particolare nella zona del Magra. Non si escludo repentini e rapidi innalzamenti su piccoli rii, allagamenti delle zone perifluviali e depresse in prossimità dei torrenti e in ambito urbano dovuti al rigurgito del reticolo fognario."

Si raccomanda dunque la massima attenzione.

