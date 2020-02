MeteoGrifo: il meteo per Atalanta - Genoa

Ben ritrovati al consueto appuntamento con le previsioni del tempo per le partite del Grifone: oggi vi illustreremo il meteo per la sfida che vedrà il Genoa affrontare l’Atalanta in trasferta a Bergamo, domenica 2 febbraio alle ore 15.00.



Alta pressione in espansione su gran parte dell’Italia, a garanzia di una giornata festiva piuttosto soleggiata e asciutta; qualche pioggia potrà interessare soltanto le coste tirreniche centro-meridionali.



Sulla città di Bergamo, domenica pomeriggio, il cielo sarà piuttosto nuvoloso, anche se non mancheranno temporanee schiarite. Le temperature massime toccheranno gli 11 gradi, mentre i venti soffieranno di moderata intensità dai quadranti occidentali.



Davide Lugano