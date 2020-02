MeteoGrifo: il meteo per Bologna - Genoa

Ben ritrovati al consueto appuntamento con le previsioni del tempo per le partite del Grifone: oggi vi illustreremo il meteo per la sfida che vedrà il Genoa affrontare il Bologna in trasferta, sabato 15 febbraio alle ore 18.00.

Un vasto campo di alta pressione protegge l’Italia nel corso del weekend.

Sulla città di Bologna avremo condizioni di cielo grigio, con isolate schiarite; in serata è previsto il ritorno della nebbia. Le temperature toccheranno punte di 9 gradi, mentre i venti soffieranno di debole intensità dai quadranti settentrionali.

Davide Lugano