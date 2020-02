MeteoGrifo: il meteo per Genoa - Cagliari

Ben ritrovati al consueto appuntamento con le previsioni del tempo per le partite del Grifone: oggi vi illustreremo il meteo per la sfida che vedrà il Genoa affrontare il Cagliari domenica 9 febbraio alle ore 15.00.



Un vasto campo di alta pressione domina su tutto il Paese in questo secondo fine settimana di Febbraio.

Il tempo sulla città di Genova continua a mantenersi stabile e prevalentemente soleggiato: domenica, a partire dal pomeriggio, assisteremo a un progressivo aumento della nuvolosità, ma senza fenomeni associati. Le temperature potranno raggiungere i 13 gradi mentre i venti soffieranno di moderata intensità dai quadranti meridionali.





Davide Lugano