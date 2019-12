MeteoGrifo: il meteo per Inter - Genoa

Ben ritrovati al consueto appuntamento con le previsioni del tempo per le partite del Grifone: oggi vi illustreremo il meteo per la sfida che vedrà il Genoa affrontare l’Inter in trasferta sabato 21 dicembre alle ore 18.00.

Prosegue la parentesi instabile sulle regioni settentrionali: dopo un venerdì da allerta rossa sulla Liguria, ecco che la giornata di sabato risulterà ancora piuttosto piovosa.

Nel corso del pomeriggio a Milano avremo condizioni di cielo coperto, con possibili deboli piogge e temperature intorno ai 9 gradi. I venti soffieranno di debole intensità dai quadranti orientali.

Nel corso della prossima settimana è atteso un deciso miglioramento delle condizioni meteo, grazie al ritorno dell’alta pressione.

