MeteoGrifo: il meteo per Milan - Genoa

Ben ritrovati al consueto appuntamento con le previsioni del tempo per le partite del Grifone: oggi vi illustreremo il meteo per la sfida che vedrà il Genoa affrontare il Milan in trasferta (a porte chiuse) allo Stadio Meazza, domenica 1 marzo alle ore 12.30.

Il flusso perturbato atlantico si abbassa di latitudine e porta condizioni di diffusa instabilità sulle regioni settentrionali nel corso del fine settimana.

Intorno al calcio di inizio il cielo sul capoluogo lombardo sarà molto nuvoloso, con isolata debole pioviggine. I venti soffieranno dai quadranti settentrionali, di debole intensità, mentre le temperature massime toccheranno i 10 gradi.

Una nuova perturbazione, questa volta più intensa, colpirà poi la Liguria nella giornata di lunedì: la primavera non è così vicina.

Davide Lugano