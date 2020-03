MeteoGrifo: il meteo per Milan - Genoa

Ben ritrovati al consueto appuntamento con le previsioni del tempo per le partite del Grifone: oggi vi illustreremo il meteo per la sfida che vedrà il Genoa affrontare il Milan in trasferta (a porte chiuse) allo Stadio Meazza, domenica 8 marzo alle ore 15.00.

Una perturbazione atlantica si sposta verso l’Italia meridionale nel corso del weekend, mentre sul resto del Paese è atteso un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche.

Sulla città di Milano, domenica, avremo condizioni di cielo poco nuvoloso; le temperature massime arriveranno a toccare 13°C, mentre al mattino presto la colonnina di mercurio scenderà fino a 7°C. I venti soffieranno deboli dai quadranti meridionali.

Davide Lugano