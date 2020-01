MeteoGrifo: il meteo per Verona - Genoa

Ben ritrovati al consueto appuntamento con le previsioni del tempo per le partite del Grifone: oggi vi illustreremo il meteo per la sfida che vedrà il Genoa affrontare l’Hellas Verona in trasferta domenica 12 gennaio alle ore 18.00.

A ridosso del weekend una blanda circolazione instabile ha raggiunto l’Italia portando qualche debole pioggia anche sulla Liguria.

La giornata di domenica, tuttavia, vedrà il ritorno di condizioni di tempo maggiormente asciutto.

Sulla città di Verona, nel pomeriggio del 12 gennaio, potranno formarsi locali foschie o nebbie, con temperature che si manterranno intorno ai 2-3 gradi. I venti soffieranno di debole intensità dai quadranti occidentali.

Davide Lugano