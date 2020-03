Milan: quasi certo il forfait di Donnarumma

Cambio forzato in porta per il tecnico rossonero Stefano Pioli.

"Gigio" Donnarumma è infatti ancora alle prese con un problema alla caviglia rimediato nel corso dell'ultimo match contro la Fiorentina, e ben difficilmente sarà dunque a disposizione dell'allenatore per la gara di Domenica prossima allo stadio Meazza contro il Genoa.

In realtà, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il portiere potrebbe anche provare a forzare il suo rientro, ma sarebbe proprio il tecnico a non voler rischiare il proprio estremo difensore, temendo di poterlo perdere per un periodo ben più lungo.

Meglio dunque non accelerare i tempi di recupero posticipando il suo rientro al successivo match del Via del Mare di Lecce.

Al suo posto contro il Grifone giocherà quindi il bosniaco Asmir Begovic, trentatreenne portiere bosniaco di passaporto canadese giunto in rossonero in prestito dal Bourmouth, Club di Premier League.

Gip