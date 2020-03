Pajac: "Sii forte Zagabria"

Quando si dice piovere sul bagnato.

Non bastava infatti la grave epidemia di Coronavirus, che sta più o meno colpendo ogni angolo del mondo modificando radicalmente le nostre abitudini di vita. Un'altra calamità ha colpito questa mattina la zona dei Balcani: un terremoto di magnitudo 5,4.

Particolarmente investita risulta essere Zagabria, capitale della Croazia, colpita da due scosse: la prima, come dicevamo, di magnitudo 5,4 e la seconda di magnitudo 4,6 della scala Richter.

Molti i danni in città, anche se per fortuna, al momento, non si registrano vittime se non un ragazzino di 15 anni rimasto gravemente ferito.

Un'ulteriore botta difficile da assorbire per un Paese già sotto scacco dal Coronavirus, dove è in vigore il blocco totale di treni e trasporti pubblici.

In un momento così delicato per la Croazia, il giocatore rossoblù Marko Pajac, nativo proprio di Zagabria, ha quindi voluto esprimere sui social il proprio sostegno per la sua gente, con un grande "Zagrebe be strong" (Sii forte Zagabria).

Un messaggio di solidarietà al quale ci uniamo anche tutti noi della redazione di Genoa News 1893.

Gip