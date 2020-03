Preziosi: "Fatico a pensare a una chiusura di questa stagione"

Il Presidente del Genoa Enrico Preziosi è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, sul tema delle ipotesi per la chiusura di questo campionato e sul prossimo mercato.

Questi i principali concetti da lui espressi:

"Ogni giorno muoiono tante, troppe persone per colpa di questo maledetto virus e oggi lo sport dovrebbe essere l'ultimo dei nostri pensieri.

Anche lo sport però prima o poi dovrà ripartire, e per quanto riguarda il calcio fatico a pensare a una chiusura di questa stranissima stagione. Quale sarebbe il senso? Non riesco a trovare una risposta.

Non so quanto valga la pena anche solo pensare a un tentativo di cercare di evitare di chiudere qui il campionato.

Per quanto riguarda il mercato non ho alcun dubbio: la durata standard, quella estiva, è già fin troppo lunga. Può quindi immaginare il mio pensiero sull'ipotesi di quattro o cinque mesi di trattative. Non esiste proprio. I calciatori potrebbero essere condizionati."

Il Presidente si è poi invece dichiarato favorevole ad una finestra di mercato per il solo mese di Agosto, con l'obbiettivo di poter poi tornare a giocare nel mese di Settembre.

Gip