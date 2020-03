Preziosi: "Non si possono imporre oggi regole nuove"

Il presidente del Genoa Enrico Preziosi, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha escluso che possano essere attuati i play out per decidere le squadre che dovrebbero retrocedere, commentando così questa ipotesi:

"L'obbiettivo prioritario è superare l'emergenza sanitaria.

Per quanto riguarda il campionato la volontà di tutti resta quella di portarlo a termine. E' l'orientamento che prevale nelle varie conference call fra noi presidenti.

Non si possono imporre oggi regole nuove, mai utilizzate, diverse da quelle che conoscevamo in partenza. Non è previsto in alcun modo. Chi come noi ha investito molto a Gennaio vuol vedere riconosciuti i propri sforzi sul campo secondo le regole note a tutti".

Il Presidente della lega Paolo Del Pino sembrerebbe aver rassicurato che questa ipotesi non verrà attuata ma, se non ci fossero retrocessioni, squadre come il Benevento in Serie B o il Monza in Serie C, che sono virtualmente già promosse da tempo, sarebbero certamente pronte ad una dura battaglia legale volta a riconoscere i propri diritti.

Battaglia legale che certamente farebbe invece il Lecce se dovesse ad esempio essere confermata l'attuale classifica, che vedrebbe proprio i salentini retrocedere insieme a Spal e Brescia.

Insomma, comunque la si giri, non sarà certamente semplice riuscire a dirimere il nodo relativo a come portare a termine questo anomalo e controverso campionato.

Gip