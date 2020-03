Primavera: Genoa corsaro contro la Juventus

In un stadio ovviamente a porte chiuse a causa dell'emergenza per il Coronavirus, la formazione Primavera di Luca Chiappino ha colto oggi un prestigioso successo in trasferta contro la Juventus, superata con il punteggio di 1 - 2.

La squadra di casa si era portata in vantaggio nel corso della prima frazione di gioco grazie al gol di Sepe, al quale rispondeva però la grande grinta dei nostri Grifoncini, che nel corso della ripresa riuscivano a ribaltare il risultato portando a casa i tre punti in palio.

Di Serpe e Buonavoglia allo scadere le reti per la squadra rossoblù.

Gip