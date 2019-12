Sassuolo: possibile qualche assenza importante

Il Sassuolo del tecnico Roberto De Zerbi continua la preparazione in vista della prossima trasferta a Genova contro il Grifone.

Il Mister neroverde per questa gara potrebbe però dover fare a meno di quattro elementi della rosa.

A parte si allenano infatti Berardi, Chiriches, Defrel e Marlon.

In particolare proprio la possibile assenza di Berardi potrebbe essere un problema non da poco per l'attacco del team emiliano.

Il bomber era tornato in campo contro il Cagliari dopo l'infortunio rimediato a novembre contro il Bologna ed aveva giocato anche i successivi match contro Lazio, Milan e Brescia, per poi doversi però arrendere nell'ultima gara del 2019 contro il Napoli.

Le condizioni dell'attaccante e degli altri tre suoi compagni saranno però ovviamente valutate nel corso della settimana.

Nel frattempo squadra al lavoro anche domani, con una seduta a porte chiuse.

Gip