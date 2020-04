Serie A: se si riparte Genoa verso la Toscana

Sempre più in alto mare il dilemma riguardante la ripresa o meno del campionato di Serie A.

In molti premono per la ripresa del torneo per non rischiare di perdere la quota di diritti tv in ballo, ma l'ipotesi è comunque complicata come realizzazione e dunque per nulla ancora scontata.

Molte sono infatti le difficoltà da affrontare, a partire dalla certezza di non compromettere la salute di calciatori e addetti ai lavori fino ad arrivare alle difficoltà organizzative che comportano l'organizzazione di ogni singolo match.

A questo proposito, uno dei nodi forse più complicati da sciogliere riguarda la sede degli incontri.

Appare infatti improponibile giocare, seppur a porte chiuse, nelle regioni più colpite dal Coronavirus come Lombardia e Piemonte, Ma anche la Liguria non sta messa troppo bene.

Per ovviare a ciò la Lega Calcio starebbe quindi pensando di far giocare in campo neutro i Club di queste regioni.

Atalanta, Brescia, Torino, Juventus, Milan, Inter, Genoa e Sampdoria potrebbero quindi essere costrette ad emigrare verso stadi del centro sud.

E per il Grifone una delle sedi più probabili sembrerebbe essere quella della Toscana, ed in particolare Livorno.

Dall'assemblea di Lega in programma mercoledì prossimo se ne saprà probabilmente almeno un pochino di più.

