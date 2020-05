Sky alla Lega di Serie A: stop all'ultima rata dei diritti tv

Si fa sempre più intricato il nodo dei diritti tv relativi al campionato di calcio di Serie A.

Secondo la Gazzetta dello Sport infatti, Sky avrebbe mandato ieri una lettera ai vari Club ed alla Lega Calcio annunciando l'intenzione di non voler provvedere al saldo dell'ultima rata relativa ai diritti tv, vista la chiusura al dialogo su questo argomento da parte delle varie società e la conseguente mancanza di proposte alternative.

Lo scontro sarebbe dunque vicino visto che 19 Club su 20 hanno già provveduto ad emettere la fattura relativa alla propria quota parte.

La prossima assemblea di Lega, in programma mercoledì prossimo, si annuncia dunque rovente.

La sensazione è che se il torneo non dovesse riprendere l'emittente satellitare non pagherà per un prodotto che non ha ottenuto, mettendo così in crisi diversi Club che di fatto hanno invece già "speso" in anticipo i soldi che sarebbero loro spettati se non ci fosse stato lo stop al campionato e che ora Sky minaccia invece di non versare.

L'unica alternativa per sbloccare la situazione di stallo sarebbe quella di ricominciare a giocare e portare a conclusione questo travagliato e anomalo campionato. Ma la positività al Coronavirus riscontrata in questi giorni su diversi atleti complica non poco la strada che porta alla ripresa.

Sono infatti già tre i Club che hanno annunciato la positività al Covid-19 di alcuni loro tesserati, e precisamente il Torino (un giocatore), la Fiorentina (tre giocatori oltre a tre componenti dello staff tecnico) e la Samp (quattro giocatori, di cui uno recidivo).

E mancano ancora le altre società, i cui atleti stanno tornando solo in questi giorni a fare i controlli medici prima della ripresa degli allenamenti.

Dunque ripresa si o ripresa no?

La situazione appare tremendamente caotica e per avere una soluzione definitiva, molto probabilmente, ci dovrà essere un intervento del Governo, che indichi senza mezzi termini come questa situazione andrà risolta.

Gip