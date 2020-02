Under 21: Rovella convocato per amichevole contro la Svizzera

Una bella soddisfazione per Nicolò Rovella, promettente Grifoncino della formazione Primavera di Luca Chiappino, arriva oggi dall'Under 21 azzurra.

Il centrocampista figura infatti nell'elenco dei 23 convocati dal tecnico Alberto Bollini per la gara amichevole che l'Italia disputerà a Lecco mercoledì 12 febbraio alle ore 14.00 contro i pari età della Svizzera.

il match sarà l'ultimo prima dell'inizio dell’Elite round, torneo che si disputerà in Italia dal 25 al 31 marzo prossimi.

Gli Azzurrini se la dovranno vedere con Slovenia, Islanda e Norvegia per conquistare l’unico posto disponibile per accedere alla fase finale dell’Europeo di categoria in programma a luglio in Irlanda del Nord.

Questo l'elenco completo dei giocatori convocati:

Portieri: Federico Brancolini (Fiorentina), Alessandro Russo (Sassuolo);

Difensori: Nicolò Armini (Lazio), Riccardo Calafiori (Roma), Davide Ghislandi (Atalanta), Paolo Gozzi Iweru (Juventus), Michael Ntube (Inter), Caleb Okoli Memeh (Atalanta), Lorenzo Pirola (Inter), Fabio Ponsi (Fiorentina), Matteo Ruggeri (Atalanta);

Centrocampisti: Alessandro Cortinovis (Atalanta), Jean Freddi Greco (Torino), Emmanuel Manu Gyabuaa (Atalanta), Federico Marigosu ( Cagliari), Simone Panada (Atalanta), Samuele Ricci (Empoli), Nicolò Rovella (Genoa), Franco Daryl Tongya Heubang (Juventus);

Attaccanti: Lorenzo Colombo (Milan), Elia Petrelli (Juventus), Roberto Piccoli (Atalanta), Alessio Riccardi (Roma).

In bocca al lupo Nicolò.

Gip