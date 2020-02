Atalanta-Genoa, il primo tempo della gara che si gioca in Lombardia (live)

Arriva il doppio fischio arbitrale, si va negli spogliatoi sul 2 a 2

Due i minuti di recupero di un bellissimo primo tempo

Un minuto dopo errore clamoroso della difesa genoana di Criscito che serve Ilicic, tutto solo calcia su Perin che blocca la sfera a terra

Al 39' de Roon ci prova dalla lunga distanza, palla completamente fuori dai pali della porta

Partita davvero spettacolare, le due squadre non si risparmiano e cercano sempre di superarsi a vicenda

Sanabria non ci sta però, sfera a Pinamonti che calcia bene, Gollini alza la sfera in angolo

Peccato, perché il vantaggio rossoblu è durato davvero molto poco

Due minuti dopo arriva il 2 a 2, assist di Zapata per Ilicic, Criscito non è perfetto e il giocatore della Dea non sbaglia

Genoa dunque in vantaggio meritato per quello che si è visto in campo sinora

Al 33' Sanabriaaaaa di testa la manda in fondo al sacco, 2 a 1, il perfetto cross di Sturaro

Al 31' Ilicic calcia in coordinazione non perfetta, mira non precisa

Ci prova Gosens dalla fascia sinistra con un tiro cross che non trova nessuno sul secondo palo

Grande il duello tra Romero e Zapata, questa volta fallo del rossoblu

Alla mezz'ora Criscito da fuori area spara sopra la traversa

Si è rialzato il genoano e si riprenderà quindi la gara

Zapata colpisce Romero con una gomitata che rimane a terra

Atalanta che non riesce a sviluppare il proprio gioco, Grifone che invece è ben messo in campo ribattendo colpo su colpo agli orobici

Dal dischetto va Criscito che pareggia, 1 a 1

Al 18' Sturaro in area viene atterrato da Hateboer, è rigore

Il Grifone prova ad aggredire alto visti alcuni errori nei passaggi dei giocatori di casa

Ci prova subito il Genoa a pareggiare, Criscito per Sanabria che di testa colpisce di fatto servendo Gollini

Al 12' Toloi di testa porta avanti l'Atalanta dopo la battuta in angolo di Gomez e la spizzata di Zapata, 1 a 0

Gara tutto sommato senza grandi squilli in questa prima parte

Replica locale con Pasalic che in diagonale sfiora il palo alla sinistra di Perin

Al 5' tentativo dalla lunga distanza di Sanabria, sfera fuori

Subito Dea pericolosa con un tocco in area per Gomez, anticipato in angolo da Romero

Il primo pallone è del Genoa, partiti!

Formazioni nel tunnel degli spogliatoi che stanno entrando in campo; grandi feste da parte dei tifosi di casa che sentono profumo di quarto posto dopo la sconfitta di ieri della Roma a Reggio Emilia contro il Sassuolo

Squadre che hanno effettuato il riscaldamento e tra breve torneranno sul prato verde orobico per iniziare la gara; grandi applausi per l'ex Masiello da parte dei tifosi nerazzurri. Esordio per il difensore toscano con il capitano Criscito spostato più avanti sempre sull'out di sinistra

Atalanta e Genoa inizieranno a breve la sfida sul campo del Gewiss Stadium. Un match importante per entrambe le formazioni. Dalle gare di ieri sono arrivate notizie positive: la Roma, nella corsa Champions League, è stata fermata dal Sassuolo mentre il Brescia, a pari punti dei rossoblu, è stato a sua volta sconfitto in quel di Bologna. Animi positivi in entrambe le squadre anche se ovviamente la Dea è certamente più "gasata" dopo il 7 a 0 di Torino. Nicola, tecnico del Genoa, confida però nell'ardore agonistico della sua squadra per provare a contrastare la meglio la corazzata avversaria.