Atalanta-Genoa, il secondo tempo della gara del Gewiss Stadium (live)

E' finita, 2 a 2 punto importante per il Grifone

Trenta secondi in più per il cambio

Ancora Malinovski da fuori area, servito da Gomez, Perin blocca in due tempi e ciene quindi caricato da un avversario

Assalto locale negli ultimi minuti di gara

Al 48' Malinovski calcia forte su punizione, Perin bravissimo nella deviazione

Entra Goldaniga per Ghiglione, ultima sostituzione genoana

Giallo a Criscito per un intervento scorretto

Sono sei i minuti di recupero

Ammonito Mattia Perin per perdita di tempo

Al 44' terra-aria di Freuler da fuori are, sfera alta non di molto

Contro il Cagliari mancheranno dunque Romero e Behrami

Secondo cambio genoano, fuori Pinamonti e dentro Destro

Cassata ammonito per gioco falloso

Sanabria fuori, entra Cassata

Espulso Behrami per somma di ammonizioni

Qualche istante dopo Gosens da fuori area, deviazione in fallo laterale di Romero

Al 33' al volo calcia da fuori Behrami, palla altissima

Giallo a de Roon per gioco scorretto

Ammonito Romero per comportamento non regolamentare, salterà la prossima gara essendo in diffida

Ultimo cambio per i locali, dentro Muriel e fuori Ilicic

Un quarto d'ora alla fine della gara, sempre 2 a 2

Al 26' colpo di tacco di Dijmsiti, Perin la vede all'ultimo ma riesce comunque a deviare la sfera in angolo

Attacca l'Atalanta ma il Genoa non sta a guardare cercando a sua volta di proporsi in avanti

Irruento Behrami su Palomino, il centrocampista deve stare attento essendo già ammonito

Biraschi colpito dalla sassata da fuori di Gomez, rientra dopo un minuto

Malinosvski per Zapata

Qualche istante dopo Gosens da fuori, Perin in angolo

Al 14' Pinamonti attende il rimbalzo in area della sfera e poi calcia addosso ad un avversario

Zapata servito da Ilicic in area chiama a se quattro avversari che in qualche modo riescono a rinviare la palla

Meno vibrante questa prima parte di ripresa rispetto ai primi 45 minuti di gara

Freuler è il primo cambio per Gasperini al posto di Pasalic

Giallo a Behrami per gioco falloso

Il primo giallo della gara è per Pasalic per gioco scorretto

Calcia lo stesso giocatore della Dea che non c'entra la palla non di molto

Un minuti dopo punizione dal limite dell'area di rigore conquistata da Ilicic

Al 4' grande giocata sulla sinistra di Gomez che crossa, palla che attraversa tutta la porta senza trovare la deviazione decisiva

Schiaccia in attacco la Dea

Qualche errore iniziale di Behrami, prima con un lancio errato e quindi con un intervento falloso su di un avversario

Partiti! Si riparte dal 2 a 2 del primo tempo

Nessun cambio nelle due formazioni al fischio di avvio

Stanno tornando le squadre in campo; la prima palla della ripresa sarà ad appannaggio della Dea

Aspettiamoci una ripresa emozionante, la squadra di Gasperini farà di tutto per portarla a casa; il Grifone sicuramente cercherà di ribattere colpo su colpo. Possibile qualche cambio sia da una parte che dall'altra. Il Gasp può giocarsi la carta Muriel ma pure Malinovski mentre Nicola attenderà qualche minuto prima di inserire forze fresche

Atalanta e Genoa torneranno a breve in campo per la disputa della ripresa sul risultato di 2 a 2. In vantaggio i locali di testa con Toloi su azione d'angolo; pareggio rossoblu con Criscito che ha trasformato un rigore assegnato per un fallo subito da Sturaro. Quindi vantaggio genoano con un perfetto stacco di testa di Sanabria a deviare il cross dalla destra di Sturaro ed infine il pareggio nerazzurro con Ilicic servito da Zapata.