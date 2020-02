Bologna-Genoa, ecco la ripresa della sfida emiliana (live)

Incontro finito, il Genoa vince nettamente per 3 a 0

Pinamonti da fuori area chiama Skorupski alla deviazione in angolo

Quattro minuti di recupero

Dal dischetto al 45' va Criscito che fa 3 a 0...

Bologna in nove per somma di ammonizioni espulso Denswil e calcio di rigore per il Genoa

Al 41' Barrow da fuori calcia bene, palla di poco a fondo campo

Sturaro coi crampi, Masiello con qualche problema ma non ci sono più cambi

Altro giallo, questa volta per Cassata a causa di una trattenuta

Ammonito Domingues per comportamento non regolamentare

Ammonito Soumaoro per proteste

Entra Jawara per Svanberg

Entra Cassata al posto di Radovanovic

Al 28' girata di Svanberg con sfera di poco a fondo campo

Tornato in campo il centrocampista dei liguri

Radovanovic si fa male da solo scivolando sul prato del Dall'Ara, un paio di minuti e il centrocampista si rialza zoppicando

Partita sicuramente con meno occasioni, si gioca prevalentemente in mezzo al campo

Genoa costretto un po' troppo sulla difensiva

Ammonito Denswil per un intervento scorretto

Gioco molto spezzettato a causa di tanti interventi da parte dell'arbitro Massa

Bologna che cerca di attaccare a testa bassa soprattutto agendo sulle fasce

Dominguez e Skov Olsen in cambio nel Bologna, escono Bani e Orsolini

Ammonito Sturaro per gioco falloso; diffidato salterà Genoa-Lazio

Tiene molto il pallone il Genoa, Bologna che non riesce a rendersi effettivamente pericoloso

Ammonito Goldaniga per gioco scorretto

Punizione di Musa Barrow rasoterra, para a terra Perin

Anche Svanberg tenta da lontano ma anche in questo caso nessun problema per il portiere del Grifone

Al 5' ci prova Poli da fuori area a giro, sfera un paio di metri lontano dalla porta di Perin

Azione Palacio-Barrow sulla sinistra con il gambiano che però crossa male e la difesa genoana libera

Gara che è ripresa!

Bologna che non effettua cambi rispetto al primo tempo; nel Genoa invece esce Ankersen (infortunio?) per Goldaniga

Bologna e Genoa sono pronte a riprendere il gioco per la disputa del secondo tempo. Al termine dei primi 45 minuti di gara il risultato è 2 a 0 per i liguri grazie alle reti realizzate in scivolata da Soumaoro servito da un tiro cross di Masiello e da Sanabria che si è fatto il campo tutto da solo partendo palla al piede dalla propria metà campo.