Coppa Italia, ottavi di finale, Torino-Genoa, primo tempo (live)

Finisce il primo tempo sul punteggio di 1 a 1 grazie alle reti di Favilli e De Silvestri; buon Genoa!

Un minuto di recupero per questa prima parte di partita

Un minuto dopo Meitè vince un contrasto e calcia da fuori area, Radu blocca senza problemi

Al 39' ci prova Berenguer, Goldaniga riesce a toccargli la conclusione

Un attimo dopo Aguelo salta alcuni avversari, entra in area e di destro impegna Sirigu che si salva in angolo

Al 33' errore di Zaza, palla a Barreca che scatta sulla sinistra e crossa, Favilli non ci arriva per poco

Bene Favilli in questa prima parte di gara che da solo regge tutto il peso dell'attacco

Al 30' punizione di Schone, testa di Cassata con la palla che finisce a fondo campo

Gialli per Romero e Meité, entrambi per falli di gioco

Genoa adesso un pochino in affanno con i granata che attaccano alla ricerca del gol del sorpasso

Un minuto dopo de Silvestri pareggia con un diagonale che batte Radu con un tiro sul quale il portiere non è perfetto, 1 a 1

Al 22' punizione lunga di Lukic, alta, sfera bloccata in presa da Radu

Torino che prova a velocizzare l'azione cingendo d'assedio l'area di rigore genoana

Al 18' ancora Favilli, rasoterra debole, blocca facilmente Sirigu

Il centravanti peraltro ha dato il là all'azione con un dribbling portentoso su un avversario

Al 14' Favilli fa centro, Cassata sulla sinistra salta un avversario e va al cross rasoterra, per l'attaccante è facile segnare, 1 a 0

In difesa invece i tre genoani contro i tre del Torino, Zaza, Belotti e Berenguer

Genoa che opera in avanti con Favilli e Agudelo anche se spesso il primo è più avanti rispetto al secondo

Primi 5 minuti di partita con le squadre che si affrontano soprattutto in mezzo al campo, ancora nessuna conclusione verso una delle due porte

Genoa subito aggressivo che non fa respirare quelli del Toro

Partiti!

Primo pallone battuto dalla squadra di casa

Genoa in campo con la seconda maglia, Torino nella sua classica casacca granata, formazioni schierate in campo

Squadre che sono tornate negli spogliatoi e che a breve torneranno per il fischio d'avvio, entrambe le squadre arrivano da un successo in campionato

Torna Schone dal primo minuto e si rivede Barreca in campo tra e fila del Genoa che affronterà il Torino allo stadio Grande Torino a breve in una partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La vincente sfiderà la squadra che uscirà dalla partita Milan-Spal. Ricordiamo che non c'è retour match ma che al termine dei novanta minuti regolamentari la sfida, in caso di parità, andrà ai supplementari e nel caso di ulteriore parità si andrà ai calci di rigore. Presente sugli spalti dello stadio piemontese un buon gruppo di tifosi del Grifone.