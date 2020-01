Coppa Italia, ottavi di finale, Torino-Genoa, secondo tempo (live)

Finisce 1 a 1 e quindi si va ai supplementari

Un attimo dopo Favilli ha il rimpallo favorevole in area poi Bremer salva tutot in angolo

Al 46' Radu coi pugni ribatte un tiro di Bonifazi; quindi poco dopo Belotti di testa manca la porta

Tre minuti di recupero

Al 44' da buona posizione Zaza calcia alle stelle

Fiammata di Favilli in azione solitaria poi la difesa avversaria libera

Genoa che non riesce più a salire e si chiude molti nella propria metà campo

Cinque minuti ai tempi supplementari visto che il punteggio è sempre di parità, 1 a 1

Entra Ola Aina ed esce De Silvestri

Stanchezza che inizia a sentirsi tra le fila delle due compagini

Genoa che tiene bene mentre il Torino sostituisce Lukic con l'ex genoano Rincon

Al 27' paratona di Radu che alza in angolo un colpo di testa di Belotti effettuato nell'area piccola della porta

Entra Mattia Destro per Agudelo

Al 25' Favilli di testa manca la porta non di molto

Venti minuti alla fine del match, punteggio che resta sull'1 a 1

Grandissimo rientro di Barreca che anticipa Belotti lanciato a rete tutto da solo

Al 21' Favilli si libera bene e calcia, Sirigu si salva in angolo

Entra Radovanovic per Behrami

Ammonito El Yamiq per gioco falloso

Costante la pressione dei piemontesi che però non riescono a rendersi molto pericolosi

Due minuti dopo Zaza in velocità calcia diagonale, para a terra Radu

All'11' Belotti per Zaza che cerca il cross, liberano quelli del Genoa

Primo cambio rossoblu, dentro El Yamiq e fuori Zapata

Parte Berenguer che calcia alle stelle

Quattro minuti dopo punizione per il Torino dal limite dell'area del Grifone

Al 3' Radu in uscita anticipa Belotti lanciato da un compagno in profondità

Squadre che riprendono il gioco con la prima palla toccata dal Genoa. Nessun cambio nelle due formazioni

Ricordiamo che se al 90esimo il risultato sarà ancora di parità si andrà ai tempi supplementari

Torino e Genoa torneranno a breve in campo per disputare la ripresa. Al momento il risultato è in parità, 1 a 1. Alla rete di Favilli su assist di Cassata ha replicato De Silvestri sulla quale Radu non è apparso perfetto. Buona prima parte di gara dei liguri che hanno impegnato Sirigu anche con Agudelo.