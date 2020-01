Coppa Italia, Torino-Genoa, i tempi supplementari e rigori (live)

Il Torino passa ai quarti di finale!

Belotti (gol), Destro (gol), Millico (gol), Favilli (gol), Rincon (gol), Cassata (gol), Ola Aina (gol), Radovanovic (parato), Berenguer (gol)

CALCI DI RIGORE

Finisce anche il secondo tempo supplementare, si va ai calci di rigore

Al 13' Ghiglione vince il contrasto con Laxalt e va al tiro in diagonale, palla fuori ma a centro area c'erano libero Destro e Favilli

Al 10' Sturaro e Favilli a centro area si ostacolano sul cross di Ghiglione, palla a fondo campo

Ammonito l'allenatore del Genoa Davide Nicola per proteste

Tre minuti dopo annullata ete a Romero per fuorigioco

Al 5' Millico ha grande voglia e dalla sinistra si accentra e tira, palla abbondantemente fuori

Su Goldaniga intervento in area molto dubbioso ma per l'arbitro è angolo

Ammonito Radovanovic per una trattenuta

Giocatori davvero stanchi, alcuni di questi sembrano molto fermi in campo

Ricordiamo che nei supplementari è ammesso il quarto cambio

Il primo pallone sarà toccato dal Genoa, esce Schone per Sturaro

Eccoci al SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE

Finito il primo tempo supplementare

Espulso Meité per un secondo fallo, secondo giallo per lui ma il centrocampista era stato già graziato in precedenza. Torino in dieci

Un minuto di recupero

Batte Belotti, tiro secco, Radu si allunga e devia con una mano la sfera

Al 14' punizione pericolosissima per il Torino dal limite dell'area di rigore causato da un mano di El Yamiq

Romero bravo in area di rigore su Belotti, poi interviene Radu e blocca la sfera

Entra Nkoulou per Bonifazi nel Torino

Al 9' parata perfetta di Radu sul colpo di testa di Bremer; palla bloccata sulla riga di porta

Squadre lunghe, aumentano gli spazi per le due formazioni

Ammonito Ola Aina per gioco falloso

Meité da fuori area calcia bene, blocca la palla Radu a terra

Al 5' Destro conquista palla e serve Cassata che crossa, l'ex Bologna di testa colpisce, blocca Sirigu

Due minuti dopo bella azione di Millico che calcia centralmente, blocca Radu in due tempi

Al 2' ci prova Berenguer che dalla sinistra si accentra e calcia, sfera alta sopra la traversa

Squadre alquanto ferme sulle gambe, si cerca di far viaggiare soprattutto la palla

In campo Millico per Zaza

Si parte per il primo dei due da quindici minuti con la battuta del primo pallone che sarà toccato dal Torino

Non è cambiato il risultato nel secondo tempo e quindi al 93esimo il punteggio è stato di 1 a 1. Favilli in gol per i liguri e De Silvestri per i piemontesi. A questo punto altra mezz'ora di sfida.