Fiorentina-Genoa, il secondo tempo dell'incontro dell'Artemio Franchi (live)

Finisce 0 a 0 Fiorentina-Genoa, ottimo punto per il Grifone che meritava certamente di più avendo avuto maggiori occasioni e sbagliato un rigore nel primo tempo

Ammonito Caceres per un intervento scorretto

Ammonito Sturaro per gioco falloso

Al 47' Benassi di testa devia la palla sul cross di Lirola, porta mancata

Sei minuti di recupero

Jagiello sostituisce Behrami

Contropiede Genoa con Pinamonti che tutto solo davanti a Drangowski gli calcia addosso, sfera in angolo

Al 42' Lirola al volo sbaglia la raiettoria della sfera mandandola a fondo campo

Rischio in ara Genoa con Pinamonti che si abbraccia a Milenkovic, per l'arbitro tutto regolare

Infine ci prova Barreca dalla distanza, pallone alto sopra la traversa

Un attimo dopo Biraschi di testa servito da Ghiglione impegna severamente il numero uno dei gigliati

Al 39' Drangowski salva la Viola sulla deviazione improvvisa del compagno Milenkovic attaccato da Pinamonti

Entra Maxi Olivera per Venuti, ultima sostituzione viola

Al 33' lampo di Chiesa che scarica in porta, palla deviata, vola Perin e riesce a mandare il pallone in angolo

Iniziativa dall'altra parte di Ghiglione fermato al momento del cross da Venuti

Pericoloso Vlahovic sull'out di sinistra, chiudono in angolo i difensori rossoblu

Ammonito Venuti per gioco scorretto

Mezz'ora della ripresa ancora risultato fermo sullo 0 a 0

Subito dopo col destro ci prova lo stesso giocatore ma behrai devia la sfera in angolo

Al 26' Eysseric dalla distanza molto violento, bravo Perin a deviare la sfera

Esce Favilli ed entra Pinamonti

In area genoana la squadra viola manda un pallone pericoloso, in qualche modo la difesa alleggerisce calciando la palla distante

Fase di gara in cui le due squadre non riescono a confezionare opportunità per sbloccare la sfida

Esce il centrocampista ed entra Eysseric

Castrovilli fa cenno all'arbitro di non stare bene, la gara si ferma per prestargli le cure del caso

Sanabria per Pandev è il primo cambio per Nicola

Esce Cutrone ed entra il pericoloso Vlahovic

Pandev in area di rigore non riesce a girarsi tra due avversari, difesa di casa che libera

Dalla parte opposta bella azione Cutrone-Benassi-Cutrone, calcio di collo dell'attaccante che in diagonale non inquadra la porta

Al 9' Barreca da fuori area calcia ma Drangowski blocca a terra

Milenkovic dalla distanza, Perin para a terra

La replica genoana è una mancata deviazione sul secondo palo di Sturaro dopo il tentativo di testa di Biraschi

Al 3' Castrovilli ci prova di testa ma senza trovare la giusta traiettoria, pallone fuori dallo specchio della porta

Primo pallone toccato dal Genoa in questo secondo tempo, nessun cambio nelle due formazioni, iniziata la ripresa!

Fiorentina e Genoa torneranno in campo per la disputa della ripresa sul risultato di 0 a 0. Primi undici minuti di sola Fiorentina poi il genoa ha iniziato a giocare ed al 14' ha avuto l'occasione più ghiotta per passare in vantaggio ma Drangowski riusciva a deviare il tiro dal dischetto di Criscito (primo errore in carriera per lui). Per la viola una traversa colpita nei primi minuti di testa da Milenkovic. Per il resto gara equilibrata dal quarto d'ora in avanti, bene Favilli che si sta battendo senza tirare mai indietro la gamba. Lento in difesa Romero che troppo spesso non riesce a far partire l'azione. Non ha pagato l'errore dal dischetto Mimmo Criscito.